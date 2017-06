Projeto Itinerante é iniciado na rede de Educação de Cuiabá

CULTURA

O facilitador do Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (MISC) Itinerante, Justino Astrevo, o Lau da dupla Nico & Lau, esteve no auditório Maestro China, da Secretaria Municipal de Educação (SME), na ultima terça-feira (06), com seu companheiro de cena, Lioniê Vitório (Nico), para apresentar o projeto aos servidores e técnicos.

Como o museu passa por reformas desde o ano passado, os atores comediantes firmaram parceria com a prefeitura de Cuiabá, via pasta de Educação, para dar continuidade às atividades acerca do programa Cine Cidadania, o qual tem por objetivo facilitar o acesso de estudantes e professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) à cultura local e, consequentemente, à história do museu haja vista em difundir e valorizar a cultura cuiabana.

A diretora de Ensino da secretaria, Zileide Lucinda dos Santos, explica que além de promover o acesso à cultura, a iniciativa põe em prática os princípios da gestão humanizada, carro chefe da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro.

“Para nós, poder proporcionar um pouco desta vivência com a cultura local dentro da própria escola é uma honra, que agrega valores não só à vivência acadêmica, mas como na vida pessoal dos alunos”, pontuou.

As rodas de conversa, promovidas pelo projeto, são utilizadas como forma para promover e manter viva a memória do museu e a cultura e arte cuiabanas, segundo o ator Justino Astrevo. “Nós promovemos uma roda de conversa, sobre o museu, sua função, sua relação com a sociedade e também abordamos o tema de patrimônio material e imaterial nas conversas. Além disso, exibimos um curta-metragem, e debatemos sobre os temas propostos por ele. Isso é uma forma de preservar a nossa cultura”, Explicou.

Programação

Em conjunto com a secretaria de Educação e as direções escolares da rede, o projeto inicou, no último dia 30, na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Antonia Tita Maciel de Campos, do bairro Jardim Florianópolis.

Ao todo, a programação conta com 11 escolas do município, das quais três foram contempladas até o momento.

Confira:

Emeb Maximiano Arcanjo da Cruz – dia 13 de junho

Emeb Pedrosa de Moraes e Silva – dia 20 de junho

Emeb Ranulpho Paes de Barros – dia 22 de junho

Emebc Estevão Alves Correia – dia 27 de junho

Emebc Nª Sª Penha de França – dia 29 de junho

Emebc Nova Esperança – dia 4 julho

Emebc Udeney Gonçalves do Amorim – dia 6 de julho

Emebc Novo Renascer – dia 1 de agosto.