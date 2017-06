CGE coleta medicamentos vencidos para destinação ambientalmente correta

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

DA REDAÇÃO

A Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) iniciou, nesta segunda-feira (12.06), campanha de coleta de remédios vencidos e embalagens vazias de medicamentos para destinação ambientalmente adequada.

A ação integra o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e será realizada até dia 12 de julho.

Um ponto de coleta foi disponibilizado na recepção da CGE, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

A campanha é resultado de parceria firmada com farmácia que cuida do descarte ambientalmente correto de medicamentos.

A coordenadora da Comissão do Programa A3P na CGE, Sandra Mieko, ressalta que a ação é voltada não somente aos servidores da Controladoria, mas também aos servidores de órgãos das redondezas no Palácio Paiaguás e à população em geral que circular nas proximidades.

O descarte de remédios vencidos no lixo comum ou na rede pública de esgoto traz sérios riscos ao meio ambiente e à saúde do homem.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a prática pode contaminar a água e o solo, bem como favorecer a intoxicação acidental de crianças e adultos.

Esta é a segunda vez que a CGE realiza a ação.

Na primeira edição da campanha, no segundo semestre de 2016, foram coletados aproximadamente 25 quilos de medicamentos vencidos e embalagens vazias.

Baterias

Na recepção da CGE, está disponível também, em caráter permanente, um Ecoponto para o descarte de pilhas e baterias (de telefonia e celulares) e posterior destinação adequada.

Tanto o ponto para depósito de remédios vencidos quanto o para descarte de pilhas e baterias estão à disposição de toda a população.

Novas rotinas

No contexto do Programa A3P, a CGE adotou outras práticas voltadas à sustentabilidade social, ambiental e econômica das atividades administrativas do órgão.

Entre elas: a reutilização de papel para anotações, a adoção de canecas em substituição ao uso de copos descartáveis e a doação de impressos para reciclagem.

A CGE aderiu ao Programa A3P assim que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), assinou o termo de cooperação técnica com o Ministério do Meio Ambiente, em outubro de 2015.

As atividades começaram a ser desenvolvidas no órgão em março/2016, visando à revisão dos padrões de produção e consumo de água, papel, copo descartável e energia elétrica, bem como à adoção de novos referenciais de sustentabilidade.