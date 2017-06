Irmão de desafeto tira foto ao lado de governador Pedro Taques em evento no Paiaguás

ENTREGA DE VIATURAS

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) entregou no fim da manhã desta segunda-feira (12) em torno de 40 viaturas para as Polícias Civil e Militar de 11 municípios do Estado, entre eles, Primavera do Leste, comandado pelo prefeito Getúlio Viana (PSB).

O município de Viana recebeu uma viatura da PJC. O prefeito de Primavera do Leste, diferente do irmão, o deputado estadual Zeca Viana (PDT), não tem dificuldades de relacionamento com Taques.

Após a entrega das chaves, o governador tirou uma foto com todos os prefeitos, Getúlio (esquerda) ficou ao lado do chefe do executivo.

O partido de Getúlio faz parte da base de sustentação na Assembleia Legislativa.