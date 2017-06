Juíza atende pedido de defesa e suspende depoimento do ex-governador Silval Barbosa

DA REDAÇÃO

A juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, atendeu ao pedido feito pela defesa do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB), e cancelou o novo interrogatório do réu, que estava marcado para terça-feira (13).

O depoimento de Silval, que está preso desde setembro de 2015, seria dado no ação referente à primeira fase da Operação Sodoma, que investigou fraudes na concessão de incentivos fiscais a empresas por meio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Prodeic).

De acordo com a defesa do ex-governador, ele deverá depor no dia 5 de julho em outra ação da Sodoma. As informações são do G1/MT