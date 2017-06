Recursos obtidos em leilão de madeira são utilizados para fortalecer atuação do MPE

DEFESA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

Verbas oriundas de um leilão de madeiras apreendidas no município de Alto Araguaia foram utilizadas para fortalecer a atuação institucional das Promotorias Regionais das Bacias Hidrográficas em Mato Grosso.

O valor de R$ 100 mil possibilitou a compra de computadores, monitores LCD, impressoras, notebooks e aparelhos de GPS de última geração.

O recurso é fruto da atuação conjunta dos promotores de Justiça de Alto Araguaia João Batista de Oliveira e Rodrigo Ribeiro Domingues.

De acordo com os promotores, o fortalecimento das Promotorias trará benefícios a população matogrossense já que proporcionará ao Ministério Público efetivação na fiscalização para preservação do meio ambiente no Estado.

Hoje estão instaladas no Ministério Público de Mato Grosso 6 Promotorias de Justiça Especializadas em Bacias Hidrográficas, são elas: Alto Paraguai na região de Cáceres; do São Lourenço em Rondonópolis; do Alto Araguaia na Comarca de Alto Araguaia, Médio Araguaia em Nova Xavantina, do Xingu Sul em Paranatinga e Promotoria de Justiça de Bacia Hidrográfica do Cuiabá, localizada em Várzea Grande.

De acordo com o titular da Procuradoria Especializada na Defesa do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística e idealizador da proposta, procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, a organização das Promotorias de Justiça no Estado de Mato Grosso regionalizadas por Bacias Hidrográficas busca uma atuação mais eficaz, preventiva, proativa, integrada e articulada.

“As questões ambientais possuem caráter inter geracional, exigindo do Ministério Público atuação orientada para a sua efetiva tutela”, acrescentou.