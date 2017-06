Restaurante e estacionamento são condenados por furto de veículo

DANOS MORAIS

DA REDAÇÃO

O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Primeira Câmara de Direito Privado, negou o recurso do restaurante G.G. e o considerou co-responsável junto com a empresa de estacionamento O.P., pelo furto de um carro nas dependências do ‘conveniado’.

Ambas empresas terão de dividir o montante de R$ 16,8,mil a título de danos materiais e R$ 10 mil a título de danos morais para o consumidor que teve um Volkswagen Golf furtado, enquanto estava no restaurante.

O desembargador e relator do caso, João Ferreira Júnior, aplicou a teoria da aparência, após o restaurante argumentar que não tinha ligações com a empresa de estacionamento.

“O consumidor não tem, na grande maioria das vezes, total conhecimento das relações comerciais e de parcerias que são estabelecidas entre comerciantes que aparentemente se entrelaçam para lucrar a partir da exploração de determinadas atividades, e, aos olhos do usuário/cliente, ocorre, conforme ensina Cláudia Lima Marques, verdadeira ‘desmaterialização do fornecedor’”, pontuou em sua decisão.

De acordo com o processo, a vítima do furto deixou seu carro com um manobrista que estava trabalhando em frente ao restaurante e que trabalhava para a empresa O.P..

Depois de consumir no estabelecimento teve a infelicidade de descobrir que seu automóvel havia sido furtado.

Assim, ingressou com ação de danos morais e materiais requerendo de ambas as empresas o ressarcimento de R$ 16.882,58 a titulo de danos materiais e R$ 10 mil a titulo de danos morais.