Semob realiza blitz educativa em alusão ao Dia dos Namorados

AMOR À VIDA

DA REDAÇÃO

Uma blitz educativa de trânsito foi realizada nesta segunda-feira (12) pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) com uma abordagem diferente.

A blitz do Amor em alusão ao Dia dos Namorados ocorreu às 8h em um dos semáforos na Avenida Rubens de Mendonça com a entrega de chaveiros em formato de corações, além dos panfletos educativos sobre a conscientização dos motoristas, para redução dos acidentes no trânsito.

A ação faz parte do calendário da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), que alerta sobre a importância do cuidado das pessoas no trânsito da Capital.

De acordo com a secretária-adjunta da Semob, Luciana Zamproni, todas as oportunidades de trabalhar a conscientização no trânsito estão sendo utilizadas, como ocorreu na campanha Maio Amarelo, blitz, entre outras.

No segundo semestre, novos temas serão trabalhados com a finalidade de despertar a atenção dos condutores de veículos para a preservação da vida humana.

“As campanhas são essenciais e ajudam a reduzir o número de acidentes, mas sempre é válido reforçarmos para a conscientização”, disse.