Taques se reúne com bancada federal de Mato Grosso para resolver crise

SAÚDE E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) deve ir a Brasília, nesta terça-feira (13), para se reunir com a bancada federal de Mato Grosso e pedir apoio para tentar resolver a crise na área da Saúde no Estado e também para buscar um entendimento com a União para resolver o refinanciamento das dívidas dos Estados.

SITUAÇÃO DA SAÚDE

A intenção é realocar os recursos das emendas parlamentares, que giram em torno de R$ 82 milhões, e usar o recurso para saldar a dívida da pasta com os hospitais regionais.

“É uma agenda que vem sendo construída já há algum tempo. O deputado Victorio Galli e o deputado Nilson Leitão, junto com toda a bancada, estão preocupados e solidários com essa questão da saúde. Nós estamos tentando buscar um entendimento para que a emenda de bancada possa ser destinada para a saúde do Estado”, afirmou o secretário da Casa Civil, José Adolpho, em entrevista ao Olhar Direto.

nicialmente, a verba da emenda de bancada de 2016, que é impositiva e será cumprida pelo Governo Federal por força de lei, estavam previstos para a compra de equipamentos do novo Pronto-Socorro de Cuiabá.

Contudo, devido à crise do sub financiamento da saúde em Mato Grosso, em que o Estado possui cerca de R$ 300 milhões de dívidas no setor, o deputado federal Nilson Leitão (PSDB), a pedido do governador, protocolizou um pedido para alterar a destinação do recurso e usar o dinheiro para saldar parte da dívida.

O tema já foi tratado em uma reunião da bancada realizada no dia 06 de junho, no gabinete do senador Cidinho Santos (PR). Com informações do Olhar Direto.