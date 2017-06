TCE julga irregularidades em contrato entre prefeitura de Sinop e empresa

NESTA TERÇA-FEIRA

DA REDAÇÃO

Auditorias e denúncias respondem pela maioria dos 22 processos que constam da pauta de julgamentos do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso da semana.

Na terça-feira (13.06), o Pleno realiza sessão ordinária a partir das 8h30. Já na quarta-feira (14) haverá sessão extraordinária do Pleno, para julgar as contas de governo referentes a 2016 do Governo de Mato Grosso. O relator das contas é o conselheiro Valter Albano e a sessão terá início às 9h.

Estão previstas na pauta de julgamentos as denúncias contra a Prefeitura de Rondolândia, em razão de irregularidades no concurso público 001/2016; contra a Prefeitura de Santo Antônio de Leverger, por não divulgar as contas públicas no Portal Transparência e também ultrapassar os limites da LRF com pessoal; e ainda contra a Prefeitura de Sinop, por irregularidades no processo de adesão que resultou na contratação da empresa responsável pela coleta e tratamento dos resíduos dos serviços de saúde do município.

Quanto às auditorias, entraram na pauta a auditoria de conformidade sobre os atos de gestão da Casa Militar de Mato Grosso, sob a responsabilidade do coronel PM Airton Benedito de Siqueira; e a auditoria realizada no Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Campo Novo do Parecis, que tem por objetivo subsidiar o julgamento dos atos de gestão da entidade.

O processo de auditoria na Casa Militar tem como relator o conselheiro José Carlos Novelli, enquanto o processo de auditoria do Fundo de Previdência de Campo Novo tem como relatora a conselheira substituta Jaqueline Jacobsen Marques.

Da pauta constam ainda normatizações, representações de natureza interna e externa, Tomadas de Contas, consultas e julgamentos das contas de gestão. As sessões serão transmitidas ao vivo pela TV Contas, no Portal do TCE-MT.