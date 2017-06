EFEITO CONFISSÃO

MATO GROSSO MAIS

O advogado de Silval Barbosa (PMDB), Délio Lins, disse, em entrevista à imprensa, na noite desta terça-feira (13), em frente ao Centro de Custódia de Cuiabá (CCC), que o ex-governador foi ameaçado dentro do CCC várias vezes.

Porém, o defensor não quis mencionar nomes de quem seriam essas pessoas que estariam fazendo as ameaças diretamente a Silval e também a família do ex-gestor.

Martins comentou que essas ameaças foram encaminhadas as autoridades competentes para que fossem investigadas.

Ainda na entrevista, o advogado negou que Silval tenha feito delação, mas na decisão da juíza Selma Rosane Arruda, o documento diz que o ex-governador fez, sim, a delação.

Veja trecho da entrevista do advogado de Silval Barbosa.

Às 19h30, o oficial de Justiça chegou ao Centro de Custódia de Cuiabá para cumprir a decisão da juíza Selma Rosane Arruda. (Veja vídeo abaixo).

O ex-governador teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. Silval, que deixou a prisão por volta das 20h20, deve também usar tornozeleira eletrônica.

O ex-chefe do executivo estava preso desde o dia 17 de setembro de 2015, em decorrência da primeira fase da Operação Sodoma, deflagrada pela Delegacia Fazendária e que investigava fraudes em incentivos fiscais no Estado.

Ao longo desse tempo, em que ficou preso no CCC, Silval teve cinco mandados de prisão preventiva, conseguindo derrubar apenas duas, as outras três mantinham o ex-chefe do Executivo atrás das grades.