Caminhos e travessia

Onofre Ribeiro

Nestes últimos dias tenho insistido em temas relacionados às transformações políticas, econômicas, institucionais e sociais quer o Brasil vem experimentando.

Claro que elas tem reflexo pesado sobre o nosso estado e sobre o seu governo.

Num dos artigos citei um pacto pela travessia deste momento atual para um próximo momento, nesse caso, referindo-me à gestão Pedro Taques e ao ambiente de controvérsias ao seu redor.

Recebi preciosas contribuições dos leitores. Muito diversas entre si.

Há os que desejam uma crise irreversível. E há os que temem por uma crise.

Cada com as suas razões. Na média, a sociedade está dividida e perplexa.

Por perplexidade entenda-se indecisa.

Outras gestões enfrentaram ambientes adversos e souberam lidar.

Não seria diferente agora, até porque o ambiente nacional é de degradação e de começo da reconstrução de uma nação que se desintegrou pela incompetência política.

Contudo, a gestão Pedro Taques continua padecendo só de interlocução política.

No mais vai bem.

Com a sociedade, com os poderes, com os setores produtivos e com os setores representativos diversos, incluindo os servidores públicos.

Vamos à prática.

Por pacto pela travessia entenda-se compartilhar com a sociedade completa os ganhos, as perdas e os riscos da gestão.

Em última análise todos tem a ganhar e todos tem a perder.

Portanto, o ambiente de quanto pior, melhor, não interessa.

Parece claro que o governador não construiu canais de conversas e de conduções de conversas dentro da linguagem política.

Ele próprio não é um especialista nisso.

Sua tradição é muito recente e seu perfil é muito reativo.

Tudo bem, desde que ele tenha “conversadores profissionais” ao seu lado pra conversar, negociar, ouvir, dialogar, discutir, irritar-se, barganhar, brigar, apanhar e, por fim, fechar acordos e entendimentos.

Isso não é tarefa pro governador. Ele deve ser o magistrado que fecha os assuntos depois de devidamente “conversados e acordados”, em linguagem um degrau acima do cotidiano.

Tomo a liberdade de colocar a conversa nesses termos depois de conversar com muita gente que tem visões parecidas.

E pra encerrar o assunto com clareza: nem oposição relevante o governo tem.

Logo, padece apenas da construção de uma linguagem de conduta baseada nas conversações e na articulação política.

Pra isso não precisa descer nenhum degrau na ética.

O ambiente no país é de transformações e mesmo os “bandidos” de carteirinha que ainda teimam em existir, sabem que a travessia traz junto um novo jogo.

Mas esse não exclui conversar longamente e rever eventuais posições ortodoxas.