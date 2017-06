Ex-policial militar de Mato Grosso envolvido em crime organizado é preso pelo Gaeco

AÇÃO DO COMANDO VERMELHO

DA REDAÇÃO

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) prendeu na manhã desta terça-feira (13.06),em Cuiabá, o ex-policial militar J. A. F.

Ele foi denunciado por fazer parte de uma organização criminosa que estava em vias de cometer crimes violentos contra uma empresa de transportes de valores e agências bancárias no Estado.

Segundo a denúncia, a quadrilha era composta por integrantes de uma facção instalada em presídios de Mato Grosso e ex-policiais militares.

J. A. F. estava foragido da Justiça desde o dia 10 de abril quando o Gaeco desencadeou a operação Conciliábulo, na ocasião, foram expedidos 10 mandados de prisão em Cuiabá e Cáceres, na época nove pessoas foram presas entra elas um ex-policial militar.

Segundo a denúncia do MPE, as investigações começaram em 2016, quando a quadrilha estava prestes a assaltar uma empresa de transporte de valores, que presta serviço a agências bancárias.

Na época, constatou-se que o ex-policial militar de Cáceres, V. da S. A. um dos líderes do Comando Vermelho em Mato Grosso, e P. C. da S. seriam os mentores do plano criminoso.

De acordo com o Gaeco, a organização criminosa era composta por 15 pessoas e era dividida em dois grupos.

Um deles estava sob o comando do ex-policial V. da S. A., que contava com a atuação de outras sete pessoas entre Cáceres e Cuiabá.

Os segundo grupo atuava dentro da Penitenciária Central do estado (PCE), sob a liderança de um dos líderes do Comando Vermelho (CV), o P. C. da S., que ainda contava com o apoio de outros seis membros do CV.

O ex-policial será encaminhado na tarde de hoje para audiência de custódia na 7ª Vara Criminal no Fórum da Capital.