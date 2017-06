Governo firma troca de experiências com entidade britânica

PARCERIA

DA REDAÇÃO

Um memorando de entendimento permitirá a troca de experiências entre Mato Grosso e uma das mais renomadas instituições internacionais de fomento a construções ambientalmente sustentáveis, a britânica Building Research Establishment (BRE).

O documento foi assinado pelo governador Pedro Taques, nesta segunda-feira (12.06), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

O ato contou também com a presença do vice-governador e secretário de Estado de Meio Ambiente, Carlos Fávaro, dos secretários de Estado das Cidades e de Inovação, Ciência e Tecnologia, Wilson Santos e Domingos Sávio, respectivamente, da reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Ana di Renzo, e das assessoras internacionais, Ariana Guedes e Marcela Gaíva.

A BRE, representada pelo chefe executivo e diretor Internacional, Peter Bolfield e Orivaldo Barros, respectivamente, é uma entidade internacional, sem fins lucrativos.

Mantida por fundos britânicos, ela avaliza com títulos construções sustentáveis pelo mundo inteiro. Importam para o Estado os serviços oferecidos pelo BRE de pesquisa e inovação.

A Building conta com um centro inovador que reúne pesquisadores, cientistas, engenheiros e técnicos.

A expectativa é que este conhecimento esteja agora à disposição dos mato-grossenses.

“A BRE é conhecida internacionalmente, o Governo de Mato Grosso só tem a ganhar com esta troca de experiência”, frisa Domingos Sávio.

Durante a audiência, o Governo do Estado fez uma apresentação do Parque Tecnológico, e das ações que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) emprega, em consonância com a sustentabilidade.

Também foi abordada a Unemat e o sistema de ensino em Mato Grosso.

Wilson Santos aproveitou para conversar sobre a situação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e descobriu que a BRE tem estudos neste sentido, em conjunto com a Universidade de Brasília (UNB), incluindo o trâmite do processo que antecede a construção dos trilhos.

O Chefe Executivo da BRE demonstrou contentamento ao final do evento.

“Estamos muito felizes em assinar este acordo, que é parte de um trabalho que realizamos internacionalmente para o fomento da sustentabilidade”.