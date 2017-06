JUARA

ACESSE NOTÍCIAS

A prefeita Luciane Bezerra na manhã do dia 13, concedeu entrevista coletiva a imprensa de Juara para explicar as medidas que tomará visando o corte de gastos com folha de pagamento, onde o seu próprio salário, do vice Prefeito e secretario serão diminuídos em 50%, além de gratificações e horas extras dos servidores, sem no então, diminuir salários de servidores.

A prefeita de Juara iniciou dizendo que está lançando um pacote de medidas de contenção de gastos, com medidas duras , porem necessárias para o equilíbrio das contas públicas.

“…a população deve saber que hoje, a Prefeitura não consegue fabricar dinheiro. Que consegue fazer algumas ações atualmente, somente parcerias, convênios com recursos do Governo do Estado e Governo Federal. A receita da prefeitura vem caindo ano a ano e os gastos fixos vem aumentando cada vez mais. Diante dessa situação, uma das maneiras que temos de fazer algum tipo de economia e fazer sobrar para fazer algum tipo de investimento para toda a população usufruir com iniciativa própria da prefeitura, é cortar na carne”, disse.

O orçamento atual da Prefeitura de Juara está em torno de 5 milhões e meio de reais até 6 milhões ao mês e com gastos somente com folha de pagamento, na ordem de 4 milhões e 100 mil reais.

Essa conta inclui pagamento de impostos referentes a folha de pagamento, previdência enfim, é um custo fixo com o funcionalismo público, explicou.

Sem diminuir a qualidade do serviço público as horas extras serão cortadas em todas as secretarias e também as gratificações de alguns cargos.

“Não se pode mexer nos valores de salários pagos e não é isso que eu quero. Os servidores são bastante parceiros, mas existem valores significativos de horas extras e gratificações que podem ser cortados, por isso o pacote de medidas de cortar será na totalidade das horas extras e haverá uma readequação em cada secretaria”, disse Luciane Bezerra.

Corte de salários dos Comissionados e da própria prefeita e vice

O corte atingirá também os salários de secretários, do prefeito, vice-prefeito.

Secretários e contratados terão cortes de 20% em seus salários da prefeita e vice-prefeito será de 50% no salário.

Tal medida Luciane acredita, que deve economizar por mês mais de 250 mil reais e com isso, aos poucos, será possível fazer algum tipo de investimento com recurso próprio em Juara.

Esse pacote terá duração de 3 meses podendo ser prorrogado por mais 3 meses se for necessário.

Luciane Bezerra deixou claro que essas medidas é uma obrigação sua como gestora, porque foram notificados pelo limite da folha de pagamento de acordo com a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e então, se ela não adotar medidas para conter os gastos, no final do ano as contas não fecharão e a prefeitura poderá ser penalizada com a falta de certidões, que carreta o bloqueio dos créditos da Prefeitura na hora de pedir recursos, explicou.

Arrecadação insuficiente do IPTU

Em relação ao IPTU não atingir a arrecadação esperada por isso foi prorrogado pagamento com desconto à vista, existe uma grande inadimplência em Juara, porém Luciane acredita, que a partir de 2018 a população comece a acreditar na correta aplicação do recursos, vendo o bom serviço , o bom atendimento enfim, os serviços públicos oferecidos à população e voltará a pagar corretamente seus impostos.

Outro expediente que a prefeitura vem utilizando é a premiação através da nota fiscal com a nota fiscal premiada.

A prefeita explicou, que a prefeitura de Juara se mantém do FPM e iCMS que vem do Governo do Estado e do governo federal e todos os municípios brigam para ter esses repasses aumentados , ou seja, os cinco mil os municípios do país, por isso “temos que provar que nossa economia é forte, para que o V.A. que é um índice que aumenta o nosso ICMS, e para aumentar o V.A., a entrada e a saída devem ser iguais ou a saída maior, por isso pedimos nota fiscal, para poder aumentar o V.A”, concluiu.