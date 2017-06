Vaquinha criada para remover tatuagem de adolescente é golpe ?

G1

Grupos contrários à doação do dinheiro para ajudar o adolescente têm divulgado notícias colocando em dúvida o destino do dinheiro coletado.

O grupo, aliás, postou um boleto do total arrecadado (R$ 18.403,17) e se comprometeu a publicar a prova de transferência do dinheiro aos familiares do garoto, já que o valor só é liberado para saque 14 dias após a confirmação do pagamento.

A postagem, no entanto, continua lá – diferentemente do publicado no texto falso, que afirma que a publicação foi removida.

“É impossível sequer sacarmos esse valor agora. Lembrando que o editor deste coletivo é vizinho da avó do garoto e a arrecadação só foi iniciada com autorização dela. Estamos conversando com o advogado da família para, assim que o valor estiver disponível, darmos transparência à transferência do dinheiro”, diz o coordenador do coletivo.

O rapaz de 17 anos teve a frase tatuada na testa na sexta-feira (9).

Os agressores publicaram vídeo nas redes sociais e familiares procuraram a polícia.

O adolescente estava desaparecido desde 31 de maio.

Os dois homens foram presos no sábado, suspeitos de tortura.

Na delegacia, os dois disseram que o adolescente havia tentado furtar uma bicicleta na região, que eles ficaram revoltados com isso e que “resolveram tatuar o mesmo como forma de punição”.

Segundo a Afroguerrilha, a família deverá usar o dinheiro para pagar a remoção. Caso o procedimento seja feito em hospital público ou gratuitamente por algumas das clínicas ou pela Prefeitura, que já se ofereceram para bancá-lo, ainda assim o dinheiro será destinado à família. Segundo o Afroguerrilha, a família do garoto é pobre e tem muitas outras necessidades, como as despesas médicas com o tratamento do rapaz e até o pagamento de necessidades básicas, como água e luz.

Antes do desaparecimento, o jovem chegou a passar por acompanhamento de conselheiros tutelares no Centro de Apoio Psicossocial (Caps) de São Bernardo do Campo. Segundo a família, ele era usuário de drogas e sofre de problemas mentais.