Mais de 2 mil RG’s já foram solicitados em todas as edições

CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO

DA REDAÇÃO

A participação da Politec na 7ª Caravana da Transformação, em Alta Floresta, resultou na emissão de 362 documentos de identidade.

Em todas as edições, a Politec realizou 2.111 processos de identificação civil.

De acordo com o gerente de identificação civil, Carlos Eduardo Silva, o número de Alta Floresta foi o maior de processos realizados em dois dias, dentre todas as edições da Caravana.

“Externo meus agradecimentos a todos os 15 servidores que se dedicaram durante esses dias e foram os responsáveis pelo resultado, em especial à equipe da Politec de Alta Floresta que, independente da função ou do expediente de trabalho, somou nos trabalhos”, comentou.

Ao longo das sete Caravanas em que a Politec participou, o gerente destacou algumas novidades que também contribuíram para a agilidade e eficiência nos serviços.

Uma delas foi a isenção na taxa de emissão da segunda via do documento, no valor de R$ 68,15, que começou a ser adotada nesta edição.

A outra, é a entrega dos documentos solicitados no posto de identificação, durante a Caravana. “Esta medida também será empregada nas próximas edições.

Assim que tivermos a confirmação da cidade e da data do evento, separaremos os malotes de processos do município e realizaremos um mutirão para se dedicar à confecção dos mesmos, para que estejam prontos e sejam entregues durante o evento”, explicou.

Para Alta Floresta, foram enviados mais de 800 RG’s, que foram solicitados entre os meses de janeiro e março deste ano, e estão prontos para serem retirados pelos requerentes.

Nesta edição, apenas 125 foram entregues e o restante pode ser retirado no posto de identificação, localizado na sede da Politec do município.

Dentre os perfis de atendimentos realizados pela Politec durante a 7ª edição da Caravana da Transformação, estão a emissão da primeira via para crianças em idade escolar, alteração do sobrenome por decorrência de casamento ou divórcio, emissão da 2ª via por motivo de perda e extravio de documento.

Para a emissão da 1ª e 2ª vias do RG, feita pela Politec, é necessária a apresentação da certidão de nascimento ou de casamento originais e uma foto 3×4.

É opcional o fornecimento do número do CPF, PIS, e do Fator RH e do Tipo Sanguíneo.

Para mais informações sobre documentos necessários e valor da taxa referente à emissão da 2ª via do documento, clique aqui.

Os documentos serão confeccionados em Cuiabá, e enviados ao Posto de Identificação de Alta Floresta no prazo de até 90 dias.

Futuramente, com a aquisição dos kits biométricos, que incluem a captura das assinaturas, fotografia e impressões, os serviços ficarão ainda mais ágeis, e sem a necessidade de coletar a impressão digital com o uso de tinta.