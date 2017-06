Manutenção no sistema suspende emissão de RG em todo Mato Grosso

TEMPO INDETERMINADO

DA REDAÇÃO

A Diretoria Metropolitana de Identificação da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) informa que, devido à manutenção na plataforma do Sistema de Identificação Civil, a solicitação de RG está suspensa por tempo indeterminado. A suspensão ocorreu desde o último domingo (11.06), em todo o estado de Mato Grosso.

A adequação realizada pela Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), para melhorar a performance do sistema, tem gerado dificuldade na visualização dos dados cadastrais nos postos de identificação. A Diretoria pede a compreensão da população, que aguarde até a normalização do sistema para solicitar o serviço.

Ganha Tempo

A suspensão abrange todas as unidades que prestam este serviço, incluindo as unidades de atendimento do Programa Ganha Tempo (Ipiranga, Várzea Grande Shopping e Assembleia Legislativa). Ainda não há previsão de retorno deste serviço.