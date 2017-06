Mobilização de Combate ao Trabalho Infantil acontece nesta quarta-feira

QUARTA-FEIRA (14)

DA REDAÇÃO

O Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Mato Grosso (Fepeti), e a Prefeitura de Cuiabá com o apoio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) realizam uma Mobilização de Combate ao Trabalho Infantil.

A ação acontece nessa quarta-feira (14.06) as 09h, na Praça Ipiranga, em Cuiabá, em alusão ao Dia Mundial de Combate aoTrabalho Infantil, celebrado na última segunda-feira (12.06).

Durante o evento, técnicos da Prefeitura e do Fepeti irão abordar a população em uma ação de conscientização pelo fim do trabalho para crianças e adolescentes.

Também será apresentado à população o aplicativo SOS Infância.

Dispositivo é uma realização da parceria firmada entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT).

Ele possibilita que denúncias de exploração sexual, trabalho infantil, entre outras irregularidades cometidas contra a criança e o adolescente, sejam denunciadas por qualquer pessoa e em qualquer lugar de Mato Grosso quase em tempo real.

Entre os tipos de violação listados estão: trabalho infantil, situação de rua, negligência e abandono, discriminação, violência física, violência sexual, tortura, tráfico de criança e adolescente e violência psicológica.

A denúncia apresentada poderá ainda ser acompanhada de uma foto tirada no momento do fato ocorrido.

Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil

O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil (World Day Against Child Labour) é celebrado anualmente em 12 de junho.

O principal objetivo da data é alertar a comunidade em geral e os diferentes núcleos do governo sobre a realidade do trabalho infantil, uma prática que se mantém corriqueira em diversas regiões do Brasil e do mundo.

Esta data foi criada por iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, uma agência vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), em 2002.

De acordo com dados da UNICEF, estima-se que aproximadamente 168 milhões de crianças sejam vítimas de trabalho infantil em todo o mundo.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 20 em cada 100 crianças começam a trabalhar a partir dos 15 anos.