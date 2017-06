LOTADA NA CASA MILITAR

DA REDAÇÃO

O Governo de Mato Grosso exonerou a Sargento da Polícia Militar, Andrea Pereira de Moura Cardoso, do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-10, de Agente de Proteção de Dignitários, da Casa Militar.

A exoneração da sargento da Casa Militar ocorreu no dia 30 de maio de 2017, mas só foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nesta segunda-feira (12).

Andrea Pereira de Moura Cardoso procurou a Corregedoria da PM após notícias que davam conta de que militares estariam envolvidos em um suposto esquema de grampos ilegais.

No dia 26 de maio, Andrea prestou depoimento à Corregedoria Geral da PM.

Em sua fala, ela teria alegado ter trabalhado em um prédio no Centro de Cuiabá após ter sido convocada pelo então comandante do Ciopaer, Coronel PM Airton Siqueira Júnior, para procurar o comandante da PM, Zaqueu Barbosa. Barbosa, por sua vez, disse para a militar que ela iria trabalhar no setor de Inteligência, aonde faria monitorações de escutas telefônicas.

Após algum tempo, a sargento disse que essa central no Centro da Capital parou de funcionar e ela então começou a trabalhar em sua própria casa. Andrea nega que ouviu pessoas que não fossem investigadas. Para isso, entregou o computador pessoal à Corregedoria da PM.

O caso das escutas clandestinas veio à tona no dia 11 de maio quando o Fantástico aportou em Mato Grosso para saber do Governo do Estado sobre uma denúncia encaminhada pelo promotor Mauro Zaque à Procuradoria Geral da República dando conta de que o governador Pedro Taques (PSDB) tinha conhecimento do assunto e não teria tomado providências.

Em coletiva realizado nessa data, Taques negou que tivesse conhecimento e acionou o promotor Mauro Zaque à Procuradoria Geral de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público.

A Polícia Civil de Mato Grosso, a Polícia Militar e o Ministério Público do Estado abriram investigações sobre a suspeita de grampos ilegais.