Tribunal de Justiça de MT mantém Selma em processo contra João Emanuel

CASTELO DE AREIA

GAZETA DIGITAL

A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) julgou improcedentes dois processos de exceção de suspeição contra a juíza Selma Rosane Santos Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, pelo ex-vereador João Emanuel Moreira e pelo irmão dele, o advogado Lázaro Moreira nos processos referentes à operação Castelo de Areia, em que ambos são réus.

Com isso, a magistrada permanece na condução do processo, já que o relator do pedido de suspeição, desembargador Orlando Perri, não encontrou parcialidade na atuação da juíza, conforme era alegado pela defesa.

O voto foi acompanhado por unanimidade pelos desembargadores Marcos Machado e Paulo da Cunha.

Dentre os motivos apontados pela defesa para afastar Selma Arruda da condução do processo, estavam o fato dela ter determinado a instauração de um processo administrativo disciplinar contra os advogados de João Emanuel pelo fato de não terem comparecido à audiência que se realizaria no último dia 7, dia em que estava prevista a oitiva do ex-vereador, o que não ocorreu por conta da greve dos agentes penitenciários, o que também motivou a ausência dos advogados.

A defesa também apontou o vazamento de informações sigilosas à magistrada. Segundo o advogado Irênio Lima, pai de João Emanuel, houve momentos em que a imprensa soube de decisões antes dele, que se mantinha em constante vigilância na secretaria da 7ª Vara Criminal.

Também foi atribuída a Selma a espetacularização da prisão de João Emanuel e também do depoimento de Walter Dias Magalhães Júnior, réu junto com o ex-vereador e que afirmou à Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) ter ouvido João Emanuel dizer que tinha planos junto ao Comando Vermelho para assassinar a juíza.

Sobre esse caso, o desembargador Orlando Perri disse que investigou o caso e ouviu testemunhas e não ficou comprovado que a denúncia tenha partido da magistrada, mas sim de um dos policiais militares que fazem a escolta dela. Também não ficou comprovado que o depoimento de Walter tenha sido vazado por ela.

Os réus e advogados também apontaram o posicionamento político de Selma como um impedimento para que ela continue julgando o caso, pelo fato de que teria intenção de se promover visando futura carreira partidária, após sua aposentadoria.

Segundo Orlando Perri, foram mais de dez motivos apontados pela defesa para declarar a suspeição de Selma Arruda, no entanto, somente o que se refere à possível ameaça de morte contra ela, já que isso poderia levá-la a “se valer da toga como fim de praticar vingança” contra o réu.

No entanto, com as oitivas de testemunhas, como o delegado Flávio Stringueta, que recebeu o depoimento de Walter Dias, na época, ficou comprovado que João Emanuel estaria bêbado quando teria dito do suposto plano de morte.

Além disso, mediante entrevistas concedidas pela própria magistrada, inclusive ao programa Câmera Record, da TV Record, que foi ao ar no início do ano, onde ela disse que não tinha medo, o desembargador julgou improcedente o pedido de suspeição. “Não há indícios de que João Emanuel tenha enviado recado [de ameaça] à juíza”, disse.

Perri ainda destacou que a magistrada já era escoltada muito tempo antes de julgar o caso da operação Castelo de Areia e também que ela não pediu reforço de sua segurança após a denúncia de ameaça.