DEFESA DE SÍLVIO CORRÊA

MATO GROSSO MAIS

O advogado Victor Alípio, que patrocina a defesa do ex-chefe de Gabinete do Governo Silval Barbosa (PMDB), negou, em entrevista à imprensa, na noite desta terça-feira (13), que Sílvio Corrêa tivesse feito delação premiada.

Mas na decisão da juíza Selma Rosane Arruda, o documento diz que o ex-governador Silval Barbosa e Sílvio Corrêa, fizeram, sim, delação.

Sílvio, assim como Silval Barbosa, deixou o Centro de Custódia de Cuiabá aonde está preso há mais de um ano, na noite desta terça-feira (13), por volta das 20h20.

Sílvio é acusado de ter recebido em torno de R$ 25 mil das mãos do ex-procurador do Estado, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, o Chico Lima, teria efetuado depósito deste valor em sua conta por meio de Factoring de Filinto e Frederico Muller.

Essa quantia é referente a um suposto esquema envolvendo irregularidades em incentivos fiscais envolvendo o empresário João Batista Rosa, dono da Tractor Parts.

O empresário é um dos delatores do esquema em que acusa o grupo de Silval Barbosa de conceder incentivos fiscais à sua empresa em troca de propina.

Segundo declaração de Silval Barbosa, Sílvio Corrêa é uma pessoa que conheceu desde quando morava em Matupá, quando era piloto de avião e que o acompanha desde o ano de 2003 como chefe de gabinete enquanto Deputado Estadual e, posteriormente, como vice-governador do Estado até exercer o cargo chefe de gabinete do governador entre 2011 e 2014.

De acordo com o ex-governador, o ex-chefe de gabinete se trata de pessoa de sua extrema confiança que recebia diversas missões no interesse da organização criminosa, como arrecadar propinas, realizar pagamento de dívidas, realizar transações com alguns operadores financeiros, fazer reuniões com empresários, controlar os pagamentos das propinas, já que muitas vezes não conseguia saber de todos os assuntos, sendo Sílvio Corrêa o seu braço direito tanto nos assuntos lícitos como nos ilícitos.