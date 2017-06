Assembleia Legislativa de MT aprova cronograma de tramitação da LDO 2018

ASSUNTO POLÊMICO

DA REDAÇÃO

As comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO) propuseram, na sessão ordinária vespertina dessa terça-feira (13), um cronograma de tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 (LDO 2018), que foi aprovado pelos deputados estaduais.

A sessão ainda contou com a defesa do pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores públicos do Executivo pelo petista Allan Kardec e com a votação de moções, indicações e dispensas de pauta, na Ordem do Dia.

O presidente da CCJR, Pedro Satélite (PSD) foi quem apresentou o cronograma da tramitação da LDO 2018, conforme segue: 26/06/2017 – primeira audiência pública da CCJR; 4/7/2017 – audiência pública da CFAEO; 6/7/2017 – último prazo para apresentação de emendas parlamentares; 10/7/2017 – parecer preliminar da LDO; 11/7/2017 – entrega dos relatórios das comissões e pareceres; 11/7/2017 – primeira votação; 12/7/2017 – segunda votação; 13/7/2017 – votação da redação final.

Satélite aproveitou a tribuna e solicitou ao presidente da Casa, Eduardo Botelho (PSB) que comunique, oficialmente, a todos os deputados quanto aos prazos. O deputado Zé Domingos Fraga (PSD) deu destaque ao cronograma apresentado e chamou “a atenção dos deputados, principalmente com relação às emendas”.

Requerimentos –

O deputado Allan Kardec apresentou três requerimentos para verificar a receita do governo do Estado, “em especial a composição das receitas da Educação, da Saúde e da Segurança Pública”, com foco a entender o argumento de que não haveria recursos para conceder, em cota única, a RGA aos servidores do Executivo.

“Nós queremos saber quais são os insumos que as compõe e os repasses obrigatórios com relação à folha de pagamento”, explica e, argumenta, que “só depois [dos esclarecimentos] que poderemos falar em crise e dificuldade de pagamentos”.

Ordem do Dia – Os 16 deputados presentes aprovaram, na sessão plenária, uma moção de pesar, uma moção de congratulação, duas moções de aplauso, seis indicações e três requerimentos.

Foram aprovados, também, sete requerimentos das lideranças partidárias para ‘dispensa de pauta’ de projetos de lei de iniciativa do Executivo.

São eles, os PL números 176/2017, 220/2017, 231/2017, 232/2017, 233/2017, 240/2017 e 242/2017.

A aprovação da dispensa de pauta retira o prazo de avaliação, pelos parlamentares, dos projetos de origem do governo de Estado e permite a tramitação no prazo regular de qualquer matéria.