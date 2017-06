Caminhoneiro mata dois índios atropelados e não presta socorro em Mato Grosso

DA REDAÇÃO

Dois indígenas morreram atropelados por um caminhão, na noite desta terça-feira (13), em Brasnorte. Segundo informações da Polícia Civil, três índios estavam em uma motocicleta que foi atingida pelo caminhão. O motorista não prestou socorro e fugiu do local.

O acidente ocorreu a 75 km de Brasnorte, no trecho que vai para Juína. A Polícia Civil identificou o veículo como um caminhão pois os destroços dele foram encontrados ao longo da rodovia.

Uma ambulância do Samu foi acionada até o local. Socorridos, dois dos três índios, sendo três homens, foram encaminhados UPA em Juína.

Um indígena, identificado como M.M.R., 19 anos, foi encontrado morto na rodovia.

Os funcionários da UPA disseram aos policiais que um dos índios socorrido morreu durante o atendimento. A terceira vítima foi entubada e continuava internada na unidade. Os funcionários fizeram contato com a Casa de Saúde Indígena de Juina (Casai) para localizar os familiares dos índios.

Conforme a Polícia Civil, destroços e pedaços dos corpos das vítimas foram encontrados ao longo de 200 metros do local onde a moto foi atingida. Também não foram encontrados sinais de frenagem da motocicleta ou do veículo que atingiu os índios.