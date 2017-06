EFEITO CONFISSÃO

MATO GROSSO MAIS

O ex-vereador e candidato a prefeito por Cuiabá em 2012, Lúdio Cabral (PT), emitiu nota pública aonde nega que tenha cometido qualquer irregularidade em sua campanha.

Lúdio foi citado pelo ex-governador Silval de que teria conhecimento de ter recebido ajuda financeira no valor de R$ 600 mil de recursos públicos desviados para campanha de prefeito.

O ex-governador, em sua confissão, disse que tanto Lúdio Cabral, como seu candidato na chapa como vice, Francisco Faiad, também tinha conhecimento. Em nota divulgada, Lúdio negou que cometeu qualquer ilícito.

Em relação às notícias veiculadas nessa quarta-feira (14), cumpre-me o dever de informar que já prestei todos os esclarecimentos necessários sobre o tema em depoimento à Delegacia Fazendária no dia 14 de fevereiro deste ano.

Todas as despesas com combustível realizadas na campanha à Prefeitura de Cuiabá, em 2012, foram declaradas à Justiça Eleitoral.

As dívidas remanescentes foram assumidas pelo Partido dos Trabalhadores com a anuência dos credores, tendo sido posteriormente negociadas e quitadas pelo próprio partido, nos termos da lei.

Lúdio Cabral, 14 de junho de 2017.

ALVO DA SODOMA

O ex-vereador Lúdio Cabral (PT) foi um dos alvos da quinta fase de Operação Sodoma, realizada pela Delegacia Fazendária, na manhã do dia 14 de fevereiro deste ano.

Lúdio, que é médico, chegou para prestar depoimento na sede da Defaz de forma coercitiva em seu próprio carro.

Ele estava acompanhado de um dos delegados que conduzem a Operação em Cuiabá.

A quinta fase da Sodoma investiga fraudes à licitação, desvio de dinheiro público e pagamento de propinas, realizados pelos representantes da empresa Marmeleiro Auto Posto LTDA e Saga Comércio Serviço Tecnológico e Informática LTDA, em benefício da organização criminosa comandada pelo ex-governador, Silval Barbosa (PMDB).

A investigação presidida pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública, cumpriu cinco mandados de prisão preventiva, nove de condução coercitiva e nove de busca e apreensão domiciliar, nos estados de Mato Grosso, Santa Catariana e Distrito Federal.

Participaram da operação 17 equipes de policiais civis, compostas por delegados, investigadores e escrivães.

Os mandados de prisão foram cumpridos contra os investigados: Valdisio Juliano Viriato, Francisco Anis Faiad, Silval da Cunha Barbosa, Sílvio Cesar Corrêa Araújo, Jose Jesus Nunes Cordeiro.

Entre os conduzidos coercitiva para interrogatórios estão: Wilson Luiz Soares, Mario Balbino Lemes Junior, Rafael Yamada Torres, Marcel Souza de Cursi, e Lúdio Cabral.

Os suspeitos são investigados em fraudes à licitação, corrupção, peculato e organização criminosa em contratos celebrados entre as empresas Marmeleiro Auto Posto LTDA e Saga Comércio Serviço Tecnológico e Informática LTDA, nos anos de 2011 a 2014, com o Governo do Estado de Mato Grosso. Com Assessoria da PJC