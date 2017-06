SANTA ROSA

DA REDAÇÃO

A empresa A.I Fernandes Serviços de Engenharia foi considerada habilitada na sessão pública de licitação de tomada de preços realizada para escolha da construtora que tocará as obras de conclusão da Trincheira Santa Rosa, localizada na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.

Os envelopes com proposta e análise de documentação foram abertos na tarde desta quarta-feira (14.06), na sala de Licitações da Secretaria de Estado das Cidades (Secid-MT).

Essa é a segunda abertura de licitação para serviços na trincheira e apenas uma empresa compareceu.

Na primeira, realizada no dia 27 de abril deste ano, não houve companhias interessadas, o que a levou a ser considerada “deserta”.

Segundo o presidente da Comissão Permanente de Licitações (CPL) da Secid, Validos Augusto Miranda, para que a empresa fosse habilitada a documentação apresentada pela participante foi checada e seu cadastro passou por consulta nos sites da Controladoria Geral do Estado e Controladoria Geral da União. A proposta de preço entregue à comissão é a mesma prevista em edital, R$ 3.836.991,25.

Ao final dos trâmites, a sessão foi suspensa para que os documentos entregues à CPL passem por avaliação da equipe de engenharia da Secretaria, que emitirá parecer.

Caso os profissionais encontrem algum item que precisa de informação complementar, a empresa terá um prazo de cinco dias úteis para apresentar os dados. Porém, se as planilhas forem reprovadas, a construtora não será classificada.

Os representantes da CPL deixaram bem claro que uma empresa só é declarada vencedora do certame depois da finalização de todas as fases do processo.

Conforme o edital, a obra de conclusão da trincheira contempla itens de acessibilidade e sinalização, que vão melhorar a trafegabilidade de pedestres e veículos pela via. O prazo de execução previsto é de 270 dias (nove meses) e 450 dias para vigência do contrato, ou seja, pouco mais de um ano.

Conforme informações da Secretaria Adjunta de Obras da Baixada Cuiabana, o quesito acessibilidade, objeto da obra de conclusão da Santa Rosa, abrange vários tipos de serviços que visam facilitar a travessia no local.

Para essa obra estão previstos, por exemplo, a instalação de faixa de pedestre, rampa para cadeirante, piso tátil e plataforma elevada. Também serão instaladas as sinalizações vertical e horizontal.

A obra

A Trincheira Santa Rosa está com 89,9% da obra executados.

Os trabalhos no local foram paralisados em junho de 2016, após a empresa Camargo Campos ter decretado falência. O valor inicial do contrato é de R$ 23,5 milhões.

Com 520 metros de extensão, a trincheira segue da rotatória do Centro de Eventos do Pantanal até a proximidade da Procuradoria Fiscal do Município. Pelo local trafegam entre 13 e 15 mil veículos no horário de pico.