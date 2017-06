Homem é preso após mostrar genitália para estudantes em escola de Cuiabá

ATOS OBSCENOS

DA REDAÇÃO

Após mostrar genitália para duas estudantes de uma escola profissionalizante de Cuiabá, um homem de 49 anos, foi preso.

O fato foi registrado na última segunda-feira (12.06). Segundo o boletim de ocorrência, as meninas acionaram depois que ele invadiu a recepção e começou a realizar atos obscenos.

Ele foi detido e levado para a delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, as duas estudantes, 19 e 21 anos, relataram que o homem massageava as genitálias na frente delas e as encarava.

Além do fato, elas disseram também que o homem sempre vai ao local e se porta da mesma maneira. Em uma dessas vezes, ele chegou a passar a mão nas nádegas de uma das alunas.

Detido, ele foi encaminhado e deve prestar depoimento.

Foram encontrados com ele um alvará de soltura e um guarda-chuva.