Lamentável e vergonhoso, diz Mendes sobre volta de Valtenir Pereira ao PSB

O ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), emitiu nota pública na tarde desta quarta-feira (14), aonde desferiu críticas ácidas contra o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, por ter assinado a ficha de filiação do deputado federal Valtenir Pereira, que estava no PMDB, para voltar ao PSB, como presidente da Legenda no Estado.

Mendes também citou na nota o período em que Valtenir Pereira esteve à frente do PSB em Mato Grosso.

“Valtenir abandonou o partido em 2013, sem dar satisfação a ninguém, levando a época todos os prefeitos, exceto eu, que era o prefeito de Cuiabá.

Deixou inúmeros problemas e um PSB arrasado.

Durante a sua estada na Executiva Estadual, procurou construir um partido para si e não para cumprir sua função política, social e sem nenhuma aderência aos conceitos que aprendemos com nosso líder Eduardo Campos e com todos os que fizeram a sua bela história”, diz trecho da nota.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

Prezados Membros do PSB

LAMENTÁVEL e VERGONHOSO!!!!!

São exatamente estas as poucas palavras que me vieram para definir o sentimento que tive, quando fui informado da decisão do Pres. Carlos Siqueira de filiar o Deputado Valtenir Pereira novamente ao PSB e depois entregar a ele a Presidencia do diretório estadual em MT.

Valtenir abandonou o partido em 2013, sem dar satisfação a ninguém, levando a época todos os prefeitos, exceto eu, que era o prefeito de Cuiabá.

Deixou inúmeros problemas e um PSB arrasado.

Durante a sua estada na Executiva Estadual, procurou construir um partido para si e não para cumprir sua função política, social e sem nenhuma aderência aos conceitos que aprendemos com nosso líder Eduardo Campos e com todos os que fizeram a sua bela história.

Depois de muito trabalho, reconstruímos o PSB-MT e elegemos em 2014 02 dep. Federais, 04 dep. Estaduais, e em 2016, 17 prefeitos e centenas de Vereadores.

Nunca em sua história o PSB teve tamanha representatividade em nosso Estado.

Recentemente fomos surpreendidos com a decisão de Carlos Siqueira de substituir o Dep. Fabio Garcia da presidência estadual do PSB-MT, sob alegação de que ele teria votado contra uma decisão da executiva nacional na reforma Trabalhista.

Porém, de forma equivocada e arbitrária, ele destitui a todos os membros e inclusive a mim, que ajudei a reconstruir o partido no estado.

Faltou respeito, gratidão e seriedade nesta decisão. Se ele fez conosco, um dia poderá fazer com qualquer filiado, em qualquer estado.

Se o motivo de tirar o Dep. Fabio da presidência do PSB-MT foi ele ter votado a favor da reforma trabalhista, contrariando a executiva, porque chamar o deputado Valtenir, que traiu e abandonou o PSB, para novamente filiar e entregar a ele o diretório estadual, se Valtenir também votou a favor da aprovação desta matéria na Câmara!!! Já ouvi dentro do PSB nacional adjetivos negativos muito fortes sobre o caráter e o comportamento deste deputado.

O que Mudou?? Onde está a vergonha na cara e o respeito com quem faz um trabalho sério??

UMA INCOERRÊNCIA OU UMA MENTIRA??? QUAL SERÁ A VERDADEIRA INTENÇÃO???

A LUTA CONTINUA!!!!

Mauro Mendes

Membro da Executiva Nacional

Filiado ao PSB-MT