Sistema de Identificação civil será normalizado nesta quarta-feira

MANUTENÇÃO

DA REDAÇÃO

O Sistema de Identificação Civil (SIC), que está em manutenção, voltou a operar parcialmente na tarde desta terça-feira (13.06), ainda com algumas limitações, segundo informou a Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica da Politec.

A adequação é realizada pela Superintendência de Tecnologia da Informação da Sesp para melhorar a performance do sistema, e tem gerado dificuldade na visualização e consulta dos dados cadastrais nos postos de identificação.

De acordo com o diretor Ailton Silva Machado, estão sendo realizadas atualizações no sistema com mudanças nas configurações da tela de interface do usuário para uma versão mais moderna.

As adaptações são feitas para melhoria no processamento, decorrente da mudança no modelo da carteira de identidade.

A equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria de Segurança Pública trabalha no restabelecimento do sistema, e a previsão e que a partir de amanhã o sistema já esta normalizado em todo Estado.