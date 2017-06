Suposta amante faz boletim contra mulher que a agrediu e filmou agressão

EM VÁRZEA GRANDE

DA REDAÇÃO

Uma jovem, 19 anos, registrou um boletim de ocorrência no último domingo (11.06), contra a mulher de um suposto amante que a teria filmado durante o momento em que a agredia.

No boletim, registrado pela PM, ela relatou que a mulher invadiu a casa dela com a mãe e a agrediu com tapas e socos no rosto.

O caso esta sendo investigado e a suposta vitima deve prestar depoimento, de acordo com a PM, ela alega que as agressões foram filmadas. No boletim, a amante diz que a agressão aconteceu por motivos financeiros, já que a agressora é a ex-patroa dela.

A jovem conta que teve ferimentos no rosto, inchaço e dor de cabeça, causados pelas agressões. A PM realizou rondas á procura das agressoras na residência, mas não as localizaram.

A a suposta vitima contou que pegou em flagrante a jovem com o marido, e decidiu ir ate a casa dela para esclarecer a situação.

Porém, a mante debochou dela e em seguida começou a agredi-la. De acordo com ela, para se defender ela também agrediu a jovem.

A mulher, no entanto, negou que tenha filmado a situação. A jovem é madrinha do filho dela, e há dois meses, trabalhou como secretaria dela. Porém, passou a desconfiar da relação dela com o marido e a demitiu.