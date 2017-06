Autoescola cassada de Mato Grosso é investigada pela Polícia Civil

FUNCIONANDO NORMALMENTE

DA REDAÇÃO

A Polícia Judiciária Civil vai indiciar um casal proprietário de um centro de formação de condutores, em Santo Antônio do Leverger (34 km ao Sul), que mantinha os servidos ativos, mesmo depois de ter a permissão de funcionamento cassada em fevereiro de 2016, pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT).

O casal dono da escola de condutores deve responder por exercício da atividade com infração administrativa. Os dois não foram localizados durante as buscas realizadas nesta quarta-feira (14).

Por estar com as atividades suspensas, a autoescola tinha a colaboração de outra unidade ativa, do município de Barão de Melgaço, para inserção de dados no Sistema Detrannet.

Durante as buscas no estabelecimento, os policiais apreenderam mais de 30 processos de alunos, para retirar habilitação junto ao Detran, com suspeita de inserção de dados falsos no Detrannet.

Há suspeita é que alunos, moradores do município, tinham os endereços informados como sendo residentes na cidade de Barão de Melgaço.

A secretária e um instrutor da autoescola foram conduzidos à Delegacia e confirmaram que o centro de formação de condutores vinha atuando como se ainda estivesse credenciado junto ao Detran.

Segundo eles, os alunos não sabiam que as atividades da autoescola estavam cassadas.

Os processos serão analisados e encaminhados a 38ª Ciretran do município de Santo Antônio do Leverger. As investigações continuam.