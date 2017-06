Caravana realiza 3.845 atendimentos de cidadania

CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO

DA REDAÇÃO

A população de Alta Floresta (800 km ao Norte de Cuiabá) e mais 11 municípios da região receberam atendimentos de Cidadania na sétima edição da Caravana da Transformação.

Entidades municipais, estaduais e federais, coordenadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), realizaram 3.845 atendimentos nos “Dias D”, sexta-feira e sábado (09.06 e 10.06).

O maior número de atendimentos foi realizado pela equipe da Setas.

Servidores do órgão e voluntários foram responsáveis por 2.576 atendimentos nos dois dias.

Foram solicitados 158 CPFs (1ª e 2ª via), 69 Certidões de Nascimento e oito de Casamento.

Além disso, a Setas realizou serviços de apoio à emissão de documentos, como 360 cópias, 925 plastificações, 927 fotos ¾ e 77 declarações de hipossuficiência.

Mantendo a agenda de outras Caravanas, a Secretaria realizou oficinas de formação em cursos de técnicas artesanais.

Em dois dias de aula, 52 pessoas foram qualificadas nas oficinas de boneca e bordado em chinelo.

O Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Alta Floresta realizou 143 orientações e solicitação de carteiras do idoso, mais 174 consultas, orientações e cadastramentos no CadÚnico do Governo Federal.

A Defensoria Pública do Estado emitiu 60 declarações de hipossuficiência e 60 orientações jurídicas (atendimentos inicias e acompanhamentos de andamento processual).

A centralização dos serviços num mesmo local facilita a vida de pessoas, como é o caso da Maria Geralda dos Reis, de 61 anos.

Ela esteve no local acompanhada do marido e das duas filhas. “Aproveitamos a oportunidade, nem consigo contar quantos serviços fizemos e o atendimento é muito bom”, comenta.

O casal fez exames de saúde, e o esposo de Maria fez a cirurgia da catarata.

Eles ainda solicitaram a carteira de idoso, identidade da filha, e segunda via da carteira de trabalho de Maria, que foi perdida.

A família ainda atualizou os dados no CadÚnico, pois agora possuem duas filhas adotivas.

Já a Superintendência Regional do Trabalho emitiu 165 carteiras de trabalho no local.

Os jovens também tiveram a oportunidade de realizar alistamento, 20 no total, 37 certidões de dispensa (1ª e 2ª via), e 20 atestados de desobrigação militar, todos emitidos pela Justiça Militar.

A parceria entre a Setas e a Atual Cursos Profissionalizantes proporcionou cortes de cabelo masculino, feminino, hidratação, maquiagem e penteados gratuitos.

Em dois dias, foram atendidas 595 pessoas.

Além de Alta Floresta, a Caravana também atendeu os municípios de Apiacás, Carlinda, Colíder, Itaúba, Marcelândia, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Nova Santa Helena e Paranaíta.