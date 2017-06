PM morre após matar bandido e ferir outro em tentativa de assalto em Mato Grosso

DA REDAÇÃO

O Policial Militar de Mato Grosso, Vanilson Silva Carvalho, de 27 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (15), no pronto-socorro de Barra do Garças (500 km de Cuiabá).

Carvalho reagiu a uma tentativa de roubo na cidade de Aragarças, Goiás, divisa com MT, na noite de ontem (14).

O militar atirou contra dois bandidos, um morreu no confronto, o outro foi levado para uma unidade de saúde de Aragarças.

Na troca de tiros, o PM acabou sendo alvejado com quatro disparos, sendo na perna, no tórax, na cabeça e um último de raspão.

O policial atuava na Força Tática do 5º Comando Regional em Barra do Garças.

O velório deve começar ainda nesta quinta-feira no auditório da sede do 2º batalhão da PM em Barra do Garças.

Vanilson deixou os pais e a namorada, que também é policial militar. Ele ingressou na corporação em fevereiro de 2011. Com G1/MT