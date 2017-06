Doze motoristas são presos em Operação Lei Seca na Av. Beira Rio

CORPUS CRHISTI

No feriado de Corpus Christi, madrugada desta quinta-feira (15.06), foi realizada a 16º edição da Operação Lei Seca, que resultou na prisão de 12 motoristas por embriaguez ao volante. A ação ocorreu na Avenida Beira Rio, em Cuiabá, e empregou profissionais de oito órgãos públicos.

Foram recolhidas, também, 21 carteiras de habilitação e houve aplicação de 120 multas por diversas infrações, entre as quais, dirigir depois de consumir bebida alcoólica, não portar documentos pessoais e do veículo, ausência de equipamentos de uso obrigatórios, e outras.

Oitenta motoristas foram submetidos aos testes de alcoolemia (bafômetro).

Caracteriza crime e leva o condutor à prisão o índice de álcool de 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar expelido. A pena pode variar em detenção de seis meses a três anos.

Quando a quantidade de álcool for abaixo de 0,33mg/l, o condutor é autuado, tem CNH retida, é multado e responde processo administrativo no órgão de trânsito.

Além de policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e da Delegacia de Trânsito da Polícia Civil, estão trabalhando nas operações Lei Seca agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob), do Gabinete de Gestão Integrada(GGI) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos(Derfva).

Durante esse feriado prorrogado, que segue até domingo (18.06), haverá outras edições da Operação Lei Seca.