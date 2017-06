Motorista bêbado é preso dormindo ao volante

QUE PERIGO!!

DA REDAÇÃO

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar(2º Comando Regional) prenderam um homem bêbado dormindo sobre o volante do carro, um Pálio, parado no meio de avenida.

A prisão aconteceu na madrugada de quinta-feira(15.06), durante ronda de rotina na principal via do loteamento Cidade de Deus, em Várzea Grande.

O carro estava funcionando e com os faróis acesos, porém parado no meio da pista.

O risco de acidente era iminente tanto para o próprio condutor quanto terceiros.

O motorista S.P.P.A., de 41 anos, só acordou com a abordagem policial.

Em poucos minutos de conversa os policiais perceberam que ele estava visivelmente embriagado.

O teste do bafômetro comprovou as suspeitas, apontou 0,52 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

Depois de ser informado que estaria sendo preso, o homem foi conduzido a Central de Flagrantes de Várzea Grande.

Além de ser multado em mais de R$ 2 mil, teve o carro e a carteira de habilitação(CNH) apreendidos.

LEGISLAÇÃO

A partir de 0,34 mg/l o Código de Trânsito caracteriza como crime, sujeito a prisão em flagrante e pena de detenção de seis meses a três anos.

E ainda, determina a apreensão da CNH, do carro e multa de mais de R$ 2 mil.

Resultado que apresenta até 0,33 mg/l o infrator tem a carteira suspensa e responde administrativamente.