"SURPRESA NEGATIVA"

MATO GROSSO MAIS

A prefeita de Juara, Luciane Bezerra (PSB), recebeu como uma ‘surpresa negativa’ a volta do deputado federal Valtenir Pereira para o partido.

Bezerra desferiu críticas pesadas contra o modelo de política feito pelo agora novo presidente do PSB de Mato Grosso, em entrevista à Rádio Capital FM, na manhã desta sexta-feira (16).

Segundo a prefeita, a política de Valtenir não soma, não cresce, não tem respeito.

Ela diz que o PSB é um dos partidos que mais cresceu após a saída de Valtenir, por mudar o jeito de fazer política no Estado.

“Voltando a um passado que não deixou saudades pra ninguém, isso é muito preocupante”, comentou a prefeita.

Luciane Bezerra também argumentou que este fim de semana os líderes do PSB terão reuniões para decidir a postura que devem adotar em relação à chegada de Valtenir.

Existe previsão de que haja, inclusive, debandada de todos, mas isso só ocorreria em março do ano que vem, quando abre a janela partidária.

Outro líder do PSB que reagiu com críticas a volta de Valtenir ao PSB foi o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, com quem teve grandes embates. Leia mais aqui.

FILIAÇÃO DE VALTENIR PEREIRA

O deputado federal Valtenir Pereira assinou ficha de filiação ao PSB, na última quarta-feira (14), em Brasília, em um ato com a presença do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira. Valtenir assumiu a presidência do partido no Estado.

Também estiveram presentes o coordenador da Fundação João Mangabeira (FJM) no Espírito Santo, Odmar Péricles Nascimento, a secretária nacional da Negritude Socialista, Valneide Nascimento, e o presidente da União dos Transportes Rodoviários de Cargas, Gilson Baitaca.

Defensor público licenciado, Valtenir cumpre seu terceiro mandato como deputado federal pelo Estado do Mato Grosso, sendo duas vezes eleito pelo PSB (2007-2011;2011-2015). Pereira já presidiu o partido no Estado de 2007 a 2013.

Em sua saudação, Siqueira destacou a trajetória de Valtenir Pereira na luta em favor das causas sociais e a importância do retorno do deputado ao partido.

“Valtenir Pereira volta à sua própria casa, o PSB, estamos felizes por recebê-lo. Ele tem origem e trajetória política identificada com as camadas populares do interior do Mato Grosso, é uma pessoa muito dedicada às causas sociais”, disse.

“Ele tem desempenhado suas tarefas políticas sempre com grande brilho e posicionamento correto frente as causas populares. Sabendo do reposicionamento do partido neste momento da política nacional, ele retorna à sua casa para contribuir neste processo, garantindo sintonia do PSB-MT com a direção nacional e com as causas populares, que sempre foram marcas socialistas”, destacou Siqueira.

O deputado disse que retorna ao PSB para construir consensos, ajudar a reposicionar o partido no Mato Grosso e encontrar caminhos que levem o melhor ao povo brasileiro.

“Quero registrar a minha alegria de estar retornando ao PSB nesse novo momento de reposicionamento do partido. Sempre tive muita saudade do PSB, pela forma como o partido defende as políticas nacionais, como o PSB se organiza para cumprir a sua missão partidária. Ajudá-lo nesse reposicionamento, especialmente no Mato Grosso, é motivo de muito orgulho para mim”, disse.

A secretária nacional de Mulheres do PSB, Dora Pires, saudou a filiação do deputado, destacando a sua atuação parlamentar em defesa das políticas públicas nas áreas de saúde, educação e justiça social. “Acreditamos que suas bandeiras de luta são as prerrogativas básicas para o sucesso. Suas qualidades e capacidades, certamente, vão acrescentar muito à luta socialista de igualdade e justiça”, afirmou em uma saudação por escrito.

Valternir Pereira nasceu no Distrito de São Lourenço de Fátima, na época município de Jaciara (MT), hoje município de Juscimeira. Foi servidor público do Ministério Público do Trabalho, advogado e professor universitário.

Autor de projeto que estabelece o equivalente a dois salários mínimos para a remuneração básica de agentes de saúde, Valternir tem entre suas principais bandeiras a defesa dos agentes comunitários de saúde e o combate a endemias.

O deputado federal também ajudou a interiorizar a Justiça do Trabalho no Mato Grosso, sendo responsável pela aprovação de projetos que criaram 12 novas varas do trabalho no Estado.

Pereira se destacou também no trabalho de implementação de 4.140 casas do projeto “Minha Casa, Minha Vida” no Mato Grosso.