Processos de concessão de aposentadoria têm novo recorde de melhoria

CORREÇÃO DE FALHAS

DA REDAÇÃO

Novo recorde de melhoria nos processos de concessão de aposentadoria aos servidores públicos no âmbito do Governo de Mato Grosso é resultado de um esforço conjunto entre o MTPrev e a CGE-MT.

O levantamento indica que apenas 3,14% dos 2.796 processos previdenciários analisados pelo Tribunal no período mencionado tinham alguma impropriedade.

O índice já foi de 70%, dentre falhas de cálculo dos proventos, de conformidade documental, de critérios legais de concessão e de averbações de tempo de contribuição.

O percentual vem decrescendo desde 2011, quando a CGE passou a compor o fluxo de tramitação dos processos.

Em maio de 2011, o TCE-MT, por meio da Resolução Normativa 13/2010-TCE, passou a exigir da CGE a emissão de parecer de controle interno acerca dos processos de benefício previdenciário, concursos públicos e admissões de pessoal do Poder Executivo de Mato Grosso, para posterior envio à Corte de Contas.

Assim, o MTPrev elabora os processos e os envia à CGE para emissão dos pareceres por amostragem. A CGE devolve os processos à autarquia para eventuais adequações e posterior envio ao TCE.

“A redução no número de impropriedades nos processos encaminhados ao Tribunal demonstra a efetividade da análise feita pela CGE e o comprometimento do MTPrev na correção de falhas e erros identificados pela Controladoria, diminuindo os custos para o Estado com retrabalho e republicações de atos no Diário Oficial. Isso significa que o controle executado pelo MTPrev está funcionando, já que 3,14% de impropriedades são irrisórios em um universo de 2.796 processos”, explica o superintendente de Controle em Gestão de Pessoas e Previdência da CGE, Gilmar Souza da Silva.

O aprimoramento no desempenho deve-se também ao atendimento de algumas recomendações da CGE pelo MTPrev.

Dentre elas, está a elaboração de checklist (listas de verificações) para a análise dos processos, o que permite uma revisão mais criteriosa antes da emissão à CGE e após o envio do parecer da Controladoria.

Contribuiu também a mudança de sede do MTPrev, o que proporcionou uma melhor estrutura de trabalho aos servidores da autarquia.

Destaque ainda para a realização de treinamento periódico das equipes de análise da vida funcional dos servidores em vias de se aposentar e para o aperfeiçoamento do sistema informatizado de concessão do benefício.

O diretor-presidente do MT Prev, Ronaldo Rosa Taveira, afirma que a mudança para a nova sede e a melhoria no sistema motivaram ainda mais o servidor.

“O desafio de melhorar a cada ano é o nosso alvo. Buscamos, por meio da nossa equipe, sempre realizar, com excelência, a análise para a concessão do benefício de aposentadoria, já que esse é um momento marcante na vida de todos os servidores”, ressalta Taveira.