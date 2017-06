Projeto garante a limpeza do bairro Praeirinho neste sábado (17)

MUTIRÃO DA LIMPEZA

DA REDAÇÃO

O projeto Mutirão da Limpeza será levado pela Prefeitura de Cuiabá a mais um bairro da Capital neste sábado (17.06). Os contemplados deste final semana são os moradores do bairro Praeirinho.

A cada fim de semana, a grande ação de limpeza, coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, percorre um local diferente, e o feriado prolongado não foi motivo para deixar de cumprir o compromisso.

Para esta ação, será disponibilizado um aparato humano de cerca de 250 servidores, além de 20 caminhões e mais duas pás carregadeiras, auxiliando na eliminação de possíveis bolsões de lixo que possam ser identificados na localidade.

O projeto conta ainda com o “cata cacareco”, onde os moradores tem a oportunidade de realizar o descarte correto de bens inservíveis.

“É um trabalho todo minucioso que executamos a partir de um elaborado planejamento que nos permite direcionar os serviços primeiramente para as regiões com maior urgência. Dentro desse planejamento, sempre contamos com uma ativa colaboração da população para que juntos consigamos transforma a Cuiabá dos 300 anos em uma cidade totalmente limpa e melhor para se viver”, comentou o diretor técnica de Limpeza Pública, Rinaldo Antônio Nunes.

O Mutirão é um projeto contínuo da gestão do Município, que leva as comunidades cuiabanas os serviços de limpeza das ruas, pintura de meio-fio, troca de lâmpadas nos postes de iluminação e poda de árvores.

Além de proporcionar a melhoria na aparência dos bairros, a ação é ainda uma grande ferramenta no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus.

“Temos feito uma avalição extremamente positiva do Mutirão nesses primeiros seis meses de gestão. Já atendemos diversos bairros e em cada um deles podemos perceber a satisfação dos moradores ao sentirem o cuidado e a preocupação que a Prefeitura tem tido para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Estamos trabalhando forte para proporcionar ao cuiabano uma cidade limpa, cada dia mais bela, e livre do foco do Aedes”, pontuou o secretário José Roberto Stopa.