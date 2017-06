Ruas do bairro Altos da Serra I começam a ser pavimentadas

MINHA RUA ASFALTADA

O projeto “Minha Rua Asfaltada” começa a apresentar os primeiros frutos aos moradores do Altos da Serra I, um dos bairros contemplados pelo programa de pavimentação.

A Prefeitura de Cuiabá lançou o projeto no mês de comemoração dos 298 anos da Capital.

Por meio de um plano de ação montado a fim de oferecer um trabalho ágil e eficiente, quem passa hoje pelas ruas da localidade pode constatar que as obras estão a todo vapor.

Com um grande número servidores e maquinários trabalhando diariamente, a ação de infraestrutura está divididas em duas frentes, assegurando que a obra seja executada com extrema qualidade.

Enquanto algumas vias recebem os serviços de construção de galerias pluviais, outras já começam a ser cobertas com a massa asfáltica. Ao todo, somando os bairros vizinhos Altos da Serra II, Dr. Fábio Leite I e II, são 73 Km de pavimento assegurados na região.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, a agilidade apresentada na prestação do serviço demonstra o compromisso que a gestão do Mu tem tido com a população a cada obra lançada. Ele destaca ainda que toda ação tem sido realizada pensando sempre em levar a humanização à população, visto que a pavimentação é um grande auxiliador na melhoria da qualidade de vida do cidadão.

“No aniversário de Cuiabá assinamos a ordem de serviço e garantimos aos moradores que não os decepcionaríamos, pois, como tenho dito sempre, serei sempre o maior fiscalizador das obras da minha gestão. Então, além de um serviço digno, exigirei sempre que a população seja atendida com a maior celeridade possível”, comentou Emanuel.

O secretário municipal de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, ressalta que todo material utilizado na obra é de primeira linha, certificando de que o pavimento tenha uma longa durabilidade.

“Essa é uma ordem do prefeito de que todo nosso trabalho seja realizado de forma humanizada e com a qualidade que o cidadão cuiabano merece. O tipo de pavimento que será utilizado nessas obras é o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), um dos tipos de revestimentos mais utilizados em trabalhos de grande porte. Tudo isso dá uma maior garantia à obra”, pontuou o secretário.

O programa “Minha Rua Asfaltada” é fruto de um levantamento da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Nessa primeira etapa, além dos bairros já citados acima, também foram beneficiados o Ribeirão do Lipa, Jardim Imperial II, Residencial Nico Baracat, Jardim União, Jardim Florianópolis e Jardim Vitória.

Essa primeira fase deve atingir 115 quilômetros de pavimento.

A meta, no entanto, é ampliar o programa para outros bairros alcançando 600 quilômetros de asfaltamento durante os quatro anos de gestão.