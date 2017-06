Vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro assume presidência do PTB municipal

SOB NOVA DIREÇÃO

JULIA GRAMINHO

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) realizou na noite desta quarta-feira (14) a reunião da Executiva Municipal.

Na ocasião, o atual vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, assumiu oficialmente a presidência da sigla na capital.

Ele estava interinamente no lugar de Roberto Bezerra.

Durante discurso de posse, Niuan Ribeiro destacou os planos a frente da diretoria.

Animado, o vice-prefeito prometeu aproximar-se da base.

Atualmente, o partido conta com uma executiva de 21 membros, e o trabalho de todos, segundo Ribeiro, será de união frente à sociedade.

Niuan destacou que como presidente, pretende reinventar o partido através, principalmente, do trabalho e do exemplo.

“Muito mais do que discursos e palavras, as pessoas querem atos que exemplifiquem uma nova forma de fazer política e é com isso que nós estamos comprometidos. Não seremos salvadores do mundo, mas podemos e vamos dar a nossa contribuição para alcançarmos um estágio melhor da nossa política,” destacou o presidente empossado.

Também compôs a mesa de autoridades da noite, o presidente do PTB Estadual, Alex Vieira.

Para ele, a posse de Niuan aproxima os diretórios municipais para melhor atender a população frente às eleições para o próximo ano.

“Agora é a hora de começar o projeto para 2018. Até setembro teremos nomes confirmados para deputado estadual e federal e para senador. São nomes reais e com muitas chances”, ressaltou o presidente, que preferiu não revelar os possíveis candidatos.

Atualmente, o PTB tem 113 provisórias, o que corresponde há cerca de 80% de cobertura nos 141 municípios de Mato Grosso.

Além disso, o partido possui, ao todo, 37 vereadores no estado, e dois vice-prefeitos – Cuiabá e Rondonópolis.

A sigla se destaca também com um número interessante de mulheres, tendo, por exemplo, duas vereadoras no município de Sorriso (420 km de Cuiabá) e uma representante no Legislativo de Santo Antônio do Leverger (40 km de Cuiabá).

“Somos a força , a grandeza. Nós fazemos uma grande diferença no cenário politico. Somos sensíveis, inteligentes e jamais a minoria”, declarou Ana Arruda, Presidente do PTB Mulher de Cuiabá, que representou a força feminina na mesa de autoridades, durante o encontro.

O evento realizado em um hotel, no centro de capital, contou com a participação de aproximadamente 450 pessoas, entre lideranças petebistas, como o ex-presidente estadual do partido e presidente da Fundação Nacional do PTB, Chico Galindo e o secretário de Políticas Agrárias do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Neri Geller (PP), forte liderança que ajudou na candidatura municipal de Emanuel Pinheiro (PMDB) e Niuan Ribeiro.

Neri Gueller destacou em fala que o PTB está se fortalecendo na capital e reforçou que para as eleições de 2018 estará contribuindo com o partido, para ajudar a concluir um trabalho de respeito para a sociedade.

“O PTB tem uma linha de trabalho que se identifica muito com o PP. Nas eleições de 2018 estou pronto para apoiar mais uma vez o Niuan e todos do PTB. Tenho certeza que trabalharemos para fazer um Mato Grosso para todos,” disse Neri Geller.

Além do secretário de Políticas Agrárias, participaram da reunião o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, Chico Galindo, presidente regional do PTB; o ex-senador Antero Paes de Barros, além de vereadores, secretários municipais de Cuiabá e Várzea Grande e demais autoridades.

Após a posse, o evento contou com duas palestras consideradas de suma importância, para o momento.

A primeira intitulada “A história dos partidos políticos no Brasil”, com ênfase para o PTB, ministrada pelo professor Ditinho Benedito Pinheiro de Campos, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). E a segunda, focando mais no público jovem, com a publicitária Samila Furlanetti, que teve como tema “Engajamento digital na política moderna”. Da Assessoria.