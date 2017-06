Acidente com músico em MT deixa um morto

TRAGÉDIA NA 163

O acidente aconteceu por volta das 10h50, da manhã deste sábado (17), no quilômetro 581 da BR-163, próximo a Nova Mutum, sentido Posto Gil.

O condutor de um veículo Renault Fluence branco, com placas de Cuiabá, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou várias vezes parando fora da pista.

Além do motorista, identificado como E. B. X., estava uma outra pessoa, identificada pelo crachá da empresa que usava como E. P. da S., que não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

O veículo ficou completamente destruído, e pelo fato de ter parado fora da pista, não prejudicou o tráfego na rodovia.

O motorista foi socorrido consciente e levado ao Hospital de Nova Mutum.

Segundo informou o inspetor Barroso, da Policia Rodoviária Federal, o motorista passou pelo teste do etilômetro (bafômetro), mas não foi constatado nenhum teor de embriaguez.

O inspetor da PRF disse ainda que eles estavam vindo da cidade de Sorriso, e que o motorista fazia parte de uma banda de música.

