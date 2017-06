Justiça determina melhorias no Restaurante Popular em Cuiabá

REFORMAS NECESSÁRIAS

DA REDAÇÃO

Prefeitura de Cuiabá tem prazo máximo de 180 dias para providencias reformas necessárias para que o prédio do Restaurante Popular do município atenda à população cumprindo normas técnicas, estruturais, sanitárias e de segurança pertinentes.

A Justiça acolheu pedido de antecipação de tutela efetuada pelo Ministério Público, em Ação Civil Pública, por meio do Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.

No ano de 2013, de acordo com Alexandre de Matos Guedes, promotor de Justiça, a Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital instaurou inquérito Civil para checar as condições do local.

Após diversas vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e técnicos do Ministério Público concluiu-se que além de insalubre, as instalações ofereciam risco às pessoas que dependiam do local para se alimentar diariamente.

Em fevereiro de 2014, o MPE recomendou a Prefeitura Municipal que realizasse às providências administrativas necessárias para solucionar os problemas existentes no Restaurante Popular.

Em resposta a notificação,o Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SMASDH certificou que havia realizado às reformas necessárias e que o valor gasto com a reestruturação totalizaram R$ 147 mil.

Porém, em nova fiscalização realizada a pedido do MPE, foi constatado que nas paredes ainda existiam infiltrações, os pisos continuavam em estado precário em contradição ao que é recomendável e o elevador que garantiria acessibilidade ainda estava parado.

Nos banheiros foram encontrados vazamentos e as cubas, papéis e lixeiras não haviam sido afixadas.

Em relação ao armazenamento dos alimentos foi constatado que as prateleiras apresentavam corrosões e que alguns produtos perecíveis eram armazenados em proximidade com o chão apresentando bolor.

Outro item que segundo o MPE ainda persistia irregular são as caixas de gordura que continuam instaladas no interior da edificação quando deveriam estar implantadas na área externa.