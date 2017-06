Parceria realiza projeto pra salvar Ribeirão Arareau

O RIO É NOSSO

DA REDAÇÃO

Parceiros do projeto “O Rio é Nosso”, desenvolvido em Rondonópolis, encerraram a quarta edição do mutirão de limpeza do Ribeirão Arareau com a retirada de 15 toneladas de lixo.

Nas três primeiras edições, foram retiradas 387 toneladas. O mutirão aconteceu no último sábado (10.06) e contou com a participação da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Rondonópolis.

Marcelo Caetano Vacchiano, promotor de Justiça, explica que o Arareau é um dos principais afluentes do Rio Vermelho, daí a importância da sua revitalização.

“O Ministério Público, Poder Judiciário e demais parceiros têm buscado mecanismos para as mudanças. Dentro das metas estabelecidas está a limpeza do córrego que começou no ano de 2015”, afirmou o promotor de Justiça.

Segundo ele, além dos mutirões, o projeto contempla outras inciativas.

Uma parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por exemplo, está possibilitando a identificação dos níveis de contaminação do córrego, bem como as ocupações irregulares.

Neste ano, o mutirão de limpeza contou com a participação de mais de 40 entidades públicas e privadas.

As equipes de trabalho foram distribuídas em nove trechos de limpeza, que seguiu da ponte da rua José Barriga até a desembocadura do Rio Vermelho.