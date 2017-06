Pastor acusado de abusar sexualmente de duas menores completa 2 meses preso

NO CCC

A prisão do pastor Paulo Roberto Alves, de 52 anos, completou dois meses na última terça-feira (13).

O pastor foi preso no dia 13 de abril suspeito de abusar sexualmente de duas adolescentes, menores de idade, uma de 11 e 15 anos, respectivamente, em Cuiabá.

Segundo informações das vítimas ao Conselho Tutelar da Capital, não houve penetração, só sexo oral.

Mato Grosso Mais fez imagens exclusivas do pastor deixando o Cisc Planalto em direção ao Fórum de Cuiabá, aonde passou por uma audiência de custódia, mas teve a liberdade negada para responder a acusação.

Paulo Roberto falou com Mato Grosso Mais. Ele alegou inocência e disse que a prisão dele é uma armação da igreja Assembleia de Deus, aonde fica localizado o Grande Templo, local aonde ele já atuou.

Quase um mês após estar preso, a Justiça negou liberdade ao pastor, no dia 05 de maio.

A decisão foi do desembargador Luiz Ferreira da Silva, na última terça-feira (02.05), porém, corre em segredo de justiça por envolver menor.

Ele está detido no Centro de Custódia da Capital (CCC).

O advogado que faz defesa de Paulo Roberto, Lázaro Moreira, alegou que um laudo preliminar indicou que não houve estupro.

No documento, Lázaro declara também que não há fundamentos para manter o pastor preso, e que a tese “crime grave” não é motivo.

O CASO

O pastor foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar deixando duas adolescentes em uma rua próximo à Avenida das Torres, na Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, narrado pelos policiais, um veículo, seria uma Hilux, estaria deixando duas garotas próximo de um matagal.

Desconfiados, os PMs pediram para o condutor parar o veículo, mas ele não obedeceu e fugiu do local.

O mesmo condutor registrou um boletim de ocorrência de que a sua caminhonete havia sido roubada.

Os mesmos policiais que tentaram abordar o condutor entraram em contato com o Ciosp para tentar descobrir quem seria o proprietário da Hilux.

Mais tarde, os PMs conseguiram prender o Pastor em sua residência.

As meninas acabaram relevando depois à polícia que foram abusadas pelo Pastor e que cada uma teria recebido em torno de R$ 200 cada pelo ‘programa’.

Paulo Roberto também já se aventurou na política. Em 2012, ele foi candidato a vice-prefeito de Cuiabá na chapa com Carlos Brito.

OUTRO LADO

Em contato com a Igreja Assembleia de Deus, o vice-presidente da Convenção dos Ministérios da Assembleia de Deus do Estado de Mato Grosso, Rubens Ciro, disse que o Pastor Paulo Roberto atuou no Grande Templo por 10 anos.

Há cinco anos, Paulo Roberto foi desligado por desacordo com o regimento interno ao não obedecer os seus superiores e por prática de assédio.

Rubens Ciro também negou que a Assembleia de Deus faça perseguição e disse estar muito triste com o episódio.