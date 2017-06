Prefeito fiscaliza obras de pavimentação em seis bairros

NOVOS BENEFÍCIOS

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, visitou na manhã da última sexta-feira (16.06), seis bairros que passam por obras de infraestrutura, com drenagem de águas pluviais, canteiros, meio-fio e pavimentação asfáltica.

Antes das 8h, o prefeito vistoriou a obra que está sendo executada no bairro Jardim Florianópolis. Apesar de ainda estar na fase inicial, moradores já sentem os benefícios.

Em conversa com os cidadãos, o prefeito explicou que prazo para a concluir o serviço em toda a comunidade é 2018.

Emanuel, acompanhado do secretário de Obras Vanderlúcio Rodrigues, esclareceu às lideranças comunitárias e moradores que, neste momento, as obras se mostram mais lenta porque são cumpridas as etapas de infraestrutura das ruas para receber a rede de águas pluviais e em seguida a preparação para o asfalto.

“Estamos começando o nosso mandato”, disse Pinheiro aos moradores, que temem a paralisação do serviço, já que se trata de uma promessa de gestões anteriores.

“O prefeito vai estar sempre acompanhando e fiscalizando as obras. Quero de vocês um voto de confiança e entendo esta preocupação. A obra deste bairro a gente termina no próximo ano e no Jardim Vitória a gente conclui este ano”, explicou o prefeito.

A moradora Sana Lima de Arruda mostrou sua confiança no prefeito.

“Moro aqui há mais 10 de anos e só agora a gente ver que o trabalho está andando e já posso abrir meu salão que tanto sonho com esta obra”, disse.

O comerciante José Galdino, dono de uma panificadora na via principal do Jardim Florianópolis, afirmou que confia no trabalho do prefeito.

Ele mora no bairro há 20 anos e se mostra animado com o início da obra.

Morador do bairro Dr. Fábio, o vereador Misael Galvão acompanhou o prefeito durante vistoria na obra do Dr. Fábio II.

Ele destacou o empenho do prefeito que não tem medido esforços para fiscalizar os serviços e acompanhar o andamento e qualidade dos trabalhos que estão sendo executados.

No bairro Altos das Serra I e II, o vereador Elizeu Nascimento integrou a comitiva de vistoria, liderada pelo prefeito. O parlamentar observou o avanço nas obras de asfaltamento.

Pinheiro, além de dar explicações sobre o andamento dos serviços para os moradores, conversou com engenheiros e técnicos responsáveis pelas obras para atestar a qualidade do material empregado e da qualidade do trabalho que será entregue à comunidade dentro de alguns meses.

O presidente do bairro Dr. Fábio II, José Milton Mendes, o Neno, disse que o asfalto na comunidade é um sonho antigo da comunidade.

Pinheiro se comprometeu em retornar a estes locais a cada 15 dias.