Várzea Grande investe em obras para recuperar malha asfática nos bairros

R$ 500 MILHÕES DE INVESTIMENTOS

DA REDAÇÃO

“Várzea Grande está melhor hoje. Governar é aplicar recursos em infraestrutura para o desenvolvimento da economia”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Com obras de infraestrutura em todas as regiões de Várzea Grande, a cidade cresce em qualidade de vida, atrai novas empresas e gera oportunidades.

Mas há, também, um aumento no valor de mercado do patrimônio da população quando a sua residência passa a ser servida por rede de esgoto, água e asfalto.

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que estabelece obras em abastecimento de água, esgoto sanitário, habitação e pavimentação asfáltica e que soma quase R$ 500 milhões estão sendo aplicados na cidade.

“Olhando para frente e deixando o passado para trás, precisamos atuar forte para resgatar os prejuízos do passado e tentar avançar e melhorar a cada dia, com investimentos em todas as áreas da Administração Pública, principalmente na oferta de serviços essenciais. Temos mais de 100 obras em andamento gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos, R$ 250 milhões em recursos municipais, estaduais e federais sendo investidos. Nossa previsão entre 2018 até 2021 é de quase R$ 2,8 bilhões em investimentos, ações, obras que irão planejar a cidade para o futuro”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Já para o secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Luiz Celso Moraes, dotar a cidade de investimentos em infraestrutura abre perspectiva na chegada para novos investidores, pontua ele, sinalizando que muitos investidores procuram Várzea Grande por causa das obras públicas e por causa do Parque Tecnológico.

“A secretaria de Viação e Obras e Urbanismo está recuperando a malha asfáltica da cidade. Parte das ruas e avenidas de Várzea Grande estão em estado crítico, por não terem recebido manutenção. Como o asfalto é velho, apenas tapar os buracos não resolve. Equipes e maquinários da prefeitura iniciaram neste ano obras de recapeamento asfáltico por toda a cidade, além de serviços de terraplanagem, encascalhamento na desobstrução de vias, e com a operação tapa buracos”, explicou com o secretário da pasta Luiz Celso.

Bairros com grande população, a exemplo da Cohab do Cristo Rei, estão sendo recuperados nas suas ruas e avenidas, e não apenas com a operação tapa-buraco. Muitas delas estavam em estado crítico e necessitavam de intervenções emergenciais. Este é o caso da Rua C, que segundo o morador Adilson Moreira, 65 anos, e que reside na Conab há mais de 30 anos, a pavimentação asfáltica vai melhorar o transito na região.

“Tenho o costume de sentar na porta de casa, mas há tempos não tinha esse prazer em função de um buraco bem na porta de minha residência. Os carros passavam e subia a poeira, mas agora com a rua totalmente pavimentada vou voltar a minha rotina de ficar na calçada observando o movimento da comunidade e conversando com os amigos”, brincou o morador.

No Jardim Vasconcelos, também na região do Grande Cristo Rei, a secretaria de Viação, Obras e Urbanismo já executou o trabalho de recape.

Para o comerciante, Antônio Cordeiro a recuperação do asfalto melhorou de forma considerável o transito na localidade.

“Várias ruas do bairro estavam em situação critica, mas agora com o trabalho realizado pela prefeitura os veículos voltaram a circular, e já estamos sentindo um aumento nas vendas”, comemorou.

Já o aposentado, João Bezerra, 81 anos, morador da Rua 7, disse que há muito tempo o bairro não recebia atenção especial e que a maioria das ruas estavam comprometidas com buracos.

“Hoje a paisagem é outra e até parece que o bairro foi criado há pouco tempo, e não há 30 anos. Estamos satisfeitos com o trabalho realizado pela Prefeitura Municipal. Tudo novinho e bonito”.

O secretário de Obras explica que em muitos bairros, bem como no Cristo Rei, Jardim Vasconcelos, São Gonçalo e Costa Verde, os serviços de recuperação do pavimento asfalto tem sido feito com recursos próprios.

Nestes bairros os investimentos somam mais de R$ 500 mil.

“O cronograma de atendimento vai atingir outros bairros da cidade, mas os serviços serão executados de acordo com a previsão orçamentária do Município”, assegurou.

Luiz Celso disse ainda que as obras de infraestrutura é o maior programa de recuperação de asfalto de Várzea Grande onde estão sendo empregados neste ano recursos provenientes do tesouro municipal, convênios com o Governo do Estado de Mato Grosso e Governo Federal.

“As obras da duplicação da Avenida Filinto Muller, entre outras avenidas de grande circulação de veículos tem dado ao município uma reestruturação urbana, principalmente nas regiões onde se situa o polo comercial da cidade. São pacotes de obras que incluem a limpeza de córregos, recuperação de vias públicas, drenagem, abertura de ruas e principalmente a pavimentação asfáltica de vários bairros da cidade”, explicou o secretário.

Os danos provocados no pavimento asfáltico ou é em função do acúmulo de água que são jogados nas ruas pelos próprios moradores comprometendo a estrutura do asfalto ou pela falta de manutenção, o que não ocorria há mais de dez anos e também com ação das chuvas.

“A água jogada na rua é corrosiva e acaba diminuindo a vida útil do asfalto, por isso é necessário que a população também faça a sua parte, não jogando água da piscina na via pública, ou de serviços, o importante é canalizar. A prefeitura está atuando com grande projeto de pavimentação asfáltica e recuperação de ruas da cidade devolvendo ao varzeagrandense bem-estar e mais qualidade de vida ” conclui dizendo o engenheiro civil, José Batista.