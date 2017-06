Ex-prefeito de Cuiabá, Aecim Tocantins morre aos 94 anos na Capital

G1/MT

De acordo com a família, Aecim foi internado na terça-feira (13) com pneumonia e recebeu tratamento.

Foi secretário de Interior, Justiça e Finanças do Governo do Estado, secretário-chefe da Casa Civil e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Nascido em Cuiabá, em 8 de junho de 1923, Aecim Tocantins formou-se em contabilidade pela Escola do Comércio do Rio de Janeiro e, além de exercer a profissão, por muitos anos deu aula.

No fim da década de 70, Aecim Tocantins foi indicado pelo governador José Garcia Neto para defender os interesses de Mato Grosso na Comissão Especial de Divisão do estado, que levou à criação, por parte do Governo Federal, do estado de Mato Grosso do Sul.

“Aecim foi um homem íntegro, que amava Cuiabá e Mato Grosso. E foi com essa paixão, aliada à sua formidável determinação e inteligência, que contribuiu para o crescimento da cidade e do Estado ocupando inúmeras funções públicas”, disse Taques por meio de nota.