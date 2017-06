Alta velocidade: mulher perde controle, bate em poste e morre na hora

FORTE IMPACTO

DA REDAÇÃO

A motociclista R.R. da S., 34 anos, morreu após perder o controle, bater no meio fio e atingir um poste, na noite do último domingo (18.06), no município de Tangará da Serra. A suspeita é que ela estivesse em alta velocidade.

Conforme a PM, o impacto foi tão forte que o capacete da vítima rachou ao meio e ela morreu na hora. Ela teve múltiplas fraturas na face.

O SAMU chegou a ser acionado e constatou o óbito da mulher.

A Politec esteve no local. O caso será investigado pela Polícia Civil da cidade.

O corpo de R.R. da S. está sendo velado na Capela Ecumênica Valdemar da Cruz, em Tangará da Serra, e o sepultamento se dará às 17h desta segunda-feira (19.06).