Após confusão, PM mata suspeito que saca e aponta arma durante abordagem

TIRO NA LOMBAR

DA REDAÇÃO

Com um tiro na região lombar, parte inferior das costas, um homem morreu na noite do último domingo (18.06), após reagir a uma abordagem e apontar arma para a PM, no Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá.

Segundo informações da PM, o ocorrido foi por volta das 19h, quando foram acionados para atender uma ocorrência de ‘Maria da Penha’.

Segundo o boletim de ocorrência, quando chegaram ao local, um grande número de pessoas tumultuadas e exaltadas atiravam pedras contras os PMs que já estavam lá.

O oficial de área determinou a realização de uma saturação no bairro para fazer abordagens.

Um dos policiais viu quando alguns rapazes faziam o uso de entorpecentes, próximo a um campo de futebol, durante a ronda.

O PM contou que quando foi fazer a abordagem, um dos suspeitos montou em uma bicicleta e fugiu.

Foi aí então, que o policial resolveu perseguir o suspeito.

Quando encontrado, solicitou que o mesmo parasse, porém, ele desce da bicicleta, saca uma arma, aponta para o PM, que prontamente revidou.

O policial afirmou que deu dois tiros em direção ao suspeito no intuito de fazer com que o mesmo se entregasse.

Ainda de acordo com o BO, o suspeito chegou a ser socorrido pela PM e levado para a UPA do Bairro Morada do Ouro, porém não resistiu aos ferimentos.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com o suspeito, os policiais encontrara um revólver calibre 38 com duas munições intactas.