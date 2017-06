Comissão discute plano dos Correios para celular

INOVAÇÃO

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços realiza audiência pública nesta quarta-feira (21) para debater o novo plano Correios Celular divulgado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

O debate solicitado pelo deputado Áureo (SD-RJ), terá a presença do presidente da ECT, Guilherme Campos.

O deputado lembra que os Correios divulgaram em março o lançamento do novo plano de celular, inicialmente, em alguns municípios.

Pré-pago

Segundo a autarquia, o chip pré- pago poderá ser utilizado em qualquer aparelho, e o consumidor também poderá navegar na maioria das cidades.

“Até setembro de 2017, o Correios Celular estará presente na grande maioria dos municípios brasileiros, alcançando mais de 90% da população”, afirma Áureo, que pretende na audiência, ouvir explicações sobre as seguintes questões:

-planejamento e estudos relativos à qualidade do sinal de celular;

-quais os serviços oferecidos no âmbito do plano;

-quais as metas de venda do produto;

-quais linhas de transmissão serão utilizadas;

-se há canal de comunicação para reclamações, ouvidoria e pesquisa de satisfação dos usuários do produto.

Crise

De acordo com o deputado, a empresa enfrenta um momento difícil com a crise econômica, o que coloca em dúvida a qualidade dos atuais serviços.

“Então, como os Correios darão sustentação, com qualidade e segurança, a um novo produto?”, questiona Áureo.