EFEITO VALTENIR PEREIRA

MATO GROSSO MAIS

O presidente do DEM de Mato Grosso, deputado estadual Dilmar Dal’Bosco, disse, em entrevista ao Mato Grosso Mais, nesta segunda-feira (19), que o partido fez oficialmente convite para que os líderes do PSB, Fábio Garcia, Mauro Mendes, Adilton Sachetti, Max Russi, Mauro Savi, Eduardo Botelho, Oscar Bezerra, entre outros, possam ser acomodados na legenda.

O motivo da possível debandada é em consequência da volta do deputado federal Valtenir Pereira ao PSB, como presidente da sigla.

Todos criticaram a executiva nacional do PSB por ter feito o convite para Pereira voltar ao partido, e ainda como mandatário da legenda no Estado.

Por causa dessa crise, Dal’Bosco, que garantiu ter aval dos irmãos Júlio e Jayme Campos (DEM), já telefonou para todos eles para que venham se filiar ao Democatas.

Ainda segundo Dilmar, por causa do peso político e da liderança no Estado desses membros do PSB, o Democratas estaria disposto a ofertar os cargos de presidente, vice-presidente e secretário-executivo do DEM.